© ZDF / Hardy Brackmann



Letzte Reste der Unbeschwertheit in Berlin: Die junge Margot (Julia Anna Grob) arbeitet als Statistin am Theater des Jüdischen Kulturbunds in Berlin und näht Kostüme. Doch die Nazis sitzen schon im Publikum. Die meisten von Margot Friedländers Theaterkollegen wurden während des "Drittes Reiches" ermordet.