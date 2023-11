© iStock/wabeno



Schimmel kann sich an vielen Ecken in Räumen bilden. Oft wuchert er versteckt hinter Möbeln, in der Nähe einer Wärmebrücke, an Fugen oder Anschlüssen vom Fensterrahmen. Sobald Schimmel entdeckt wird, muss schnell gehandelt werden. Denn die Sporen verteilen sich in der Raumluft und führen zu gesundheitlichen Schäden.