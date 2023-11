© iStock / fizkes



Den größten Effekt hat der Schlafmangel vor allem auf unser Gehirn, speziell folgende Leistungen werden eingeschränkt: Bereits mit wenigen Stunden Schlafmangel können wir uns schlechter konzentrieren, die kognitiven Fähigkeiten leiden am meisten. Schlafen wir mehrere Tage zu wenig, so verhält es sich in unserem Körper in etwa so, als hätten wir einen Blutalkoholwert von 0,6 Promille, wie Forscher entdeckten.