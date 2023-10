© ARD Degeto / Christine Schroeder



Cornelia Froboess feiert am 28. Oktober ihren 80. Geburtstag. Der BR zeigt ihr zu Ehren am Samstag, 28.10., 23.40 Uhr, das TV-Drama "Eine halbe Ewigkeit" von 2011, in dem es um die späte Erfüllung einer großen Jugendliebe geht. Rechts: Matthias Habich.