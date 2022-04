© Kimberly White/Getty Images



Hauptrollen in "Melrose Place" und "Chaos City", Gastauftritte in zahlreichen Serien: Lange Zeit war Heather Locklear eine gefragte Darstellerin - auch auf der großen Leinwand, etwa als Mutter in "Scary Movie 5". In den letzten Jahren machte sie aber mit Drogenproblemen und Verhaftungen Schlagzeilen, nach einer längeren Pause feierte sie 2021 ihr Comeback in einem US-TV-Film.