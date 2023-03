© iStock / wernerimages



Geben Sie sich nur kleine Portionen auf Ihren Teller. Wir neigen dazu, den Teller stets leerzuessen - das haben wir als Kinder so gelernt. Doch essen wir am Ende oft zu viel, obwohl eine kleine Portion wahrscheinlich auch gereicht hätte, um den Hunger zu stillen. Meiden Sie auch "All you can eat"-Angebote und Großpackungen, das könnte sich diättechnisch zur Falle entwickeln.