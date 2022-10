© ZDF



Erst erkannte Gastgeber Horst Lichter nur "ein schickes Zigarettendöschen", entdeckte dann aber, was darauf abgebildet war: "Oh, jetzt seh' ich erst, was das ist!" Das Etui war mit einer Emaille-Malerei versehen, die einen Mann und eine Frau in inniger Umarmung zeigte: "Die tun knutschen, ne?", wandte sich Lichter an Expertin Wendela Horz.