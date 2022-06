© iStock/NeilLockhart



Vor allem die Menschen, die in den Minen in Afrika und Südamerika arbeiten, leiden unter ausbeuterischen Bedingungen. Besonders im Kleinbergbau, dem sogenannten Artisanal and Small-Scale Mining (ASM), herrschen oft katastrophale Bedingungen wie Zwangs- oder Kinderarbeit. Zudem fehlen Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen. Ohne Schutzausrüstung krabbeln Kinder in ungesicherten Minenschächten - mit physischen und psychischen Folgen.