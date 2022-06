© iStock/Cavan Images



Wer kennt es nicht: Der Magen knurrt, aber es fehlt die Zeit oder Lust, lange in der Küche zu stehen. In solch einer Situation greift selbst der leidenschaftlichste Hobby-Koch gerne mal auf Fertiggerichte oder Lieferdienst zurück. Dabei ist es auch in kurzer Zeit möglich, eine frische Mahlzeit auf den Teller zu zaubern. Wir verraten Ihnen Blitz-Rezepte, für deren Zubereitung Sie nur zehn Minuten benötigen!