Anthony Michael Hall feierte sein Kinodebüt in "Die schrillen Vier auf Achse", darüber hinaus war er unter anderem in "The Breakfast Club" und "L.I.S.A. - Der helle Wahnsinn" zu sehen. Danach sank sein Stern in Hollywood kontinuierlich: Im Kino war er nur noch in kleineren Rollen zu sehen, im Fernsehen landete er mit der Hauptrolle in der Sci-Fi-Serie "Dead Zone" immerhin einen Serienhit.