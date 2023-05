© Hannes Magerstaedt/Getty Images



Auch deutsche Stars durchlebten in ihrer Jugend harte Zeiten: "Meine Schulzeit war ein Albtraum. Egal, was noch passiert in meinem Leben: Das war für mich die schlimmste Zeit überhaupt", erinnerte sich Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz in der ZDF-Sendung von Markus Lanz. "Für mich war das, wie jeden Tag in den Krieg ziehen."