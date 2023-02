© Brendon Thorne/Getty Images for Walt Disney Studios



Als schlitzohriger Schmuggler Han Solo machte Harrison Ford sich in der "Star Wars"-Reihe unsterblich und stieg in die A-Liste der Hollywood-Prominenz auf. In Hollywood arbeitete Ford schon vor seiner Schauspielkarriere - und zwar als Schreiner. Über einen Handwerkerauftrag kam er auch mit "Star Wars"-Schöpfer George Lucas in Kontakt - der Rest ist Geschichte.