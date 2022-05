© iStock/Xurzon



Kraftvoll hat sich die Sonne zurückgemeldet. Da holten sich so manche in der ersten Euphorie eine rote Nase oder einen verbrannten Nacken. Um an die Wichtigkeit eines vernünftigen Sonnenschutzes zu erinnern, wird am 27. Mai der Tag der Sonnencreme gefeiert. Wie Sie sich am besten gegen die UV-Strahlung schützen können, lesen Sie in der Galerie.