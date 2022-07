© iStock/AlexanderImage



Steigende Temperaturen verleiten zwar dazu, eine reduzierte Menge an Stoff am Körper zu tragen. Klamotten mit langen Ärmeln und Hosenbeinen schützen aber vor UV-Strahlung. In dunkler Farbe funktioniert das sogar noch besser als in heller. Um Vitamin D zu entwickeln, genügt es, wenn die Sonnenstrahlen auf das Gesicht, die Hände und die Unterarme treffen - und das, wie gesagt, ungeschützt nur für kurze Zeit!