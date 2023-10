© iStock / Arthit_Longwilai



Warum aber haben so viele Menschen Angst vor diesem Tag? Die Zahl 13 und Freitage wurden schon immer mit Unglück in Verbindung gebracht, vor allem bei den Katholiken. An einem Freitag sollen Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben worden sein. Jesus wurde an einem Freitag - dem Karfreitag - gekreuzigt. Und so wurden früher Kinder, die an einem Freitag geboren wurden, als "Unglückskinder" bezeichnet.