Cary Grant und Joan Fontaine im Schwarzwald - aber wo bleibt Alfred Hitchcock? Nein, alles Quatsch: August Wittgenstein und Lou Strenger spielen in der schwarzhumorigen ARD-Mediatheken-Serie "Höllgrund" ein in seiner Zuneigung schwer belastetes Paar, das ein bisschen an den Filmklassiker "Verdacht" von 1941 erinnert.