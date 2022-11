© ARTE / Light & Shadow



1.155 verschiedene Amphibienarten leben im Bergregenwald in Ecuador, darunter auch der Glasfrosch. Er heißt so, weil er an seiner Unterseite eine transparente Haut hat. In der Naturdoku "Die Anden - Natur am Limit" bei ARTE sind noch zahlreiche weitere faszinierende Tierarten zu sehen.