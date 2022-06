© Disney



Die Profi-Erschrecker Sulley (links) und Mike verdienten in "Die Monster AG" (2001) ihr Geld damit, Kinder das Fürchten zu lehren. Das änderte sich, als Sulley ein kleines Mädchen in sein Monsterherz schloss. Auch in der 2021 erschienenen Serie "Monster bei der Arbeit" (Disney+) zeigen sich die sympathischen Ungeheuer von ihrer liebenswerten Seite.