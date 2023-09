© Amazon Content Services LLC



In mysteriösen Gefilden kennt sich "Chilling Adventures of Sabrina"-Star Kiernan Shipka aus. Im Prime-Video-Film "Totally Killer" (ab 6. Oktober) erwartet die 17-jährige Jamie (Shipka) eine Zeitreise, die sie mit dem berüchtigten "Sweet Sixteen Killer" konfrontiert. Zurück in den 80er-Jahren will sie in der Slasher-Komödie den Mörder mit ihrer Teenie-Mutter zur Strecke bringen.