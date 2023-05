© 2018 Getty Images/Pedro Gomes



Eine internationale Jury, die TV-Zuschauer und ein Eurovision-Panel waren sich 2018 beim deutschen Vorentscheid einig und setzten ihn alle auf Platz eins: Michael Schulte und sein Titel "You Let Me Walk Alone" schafften dann auch beim ESC-Finale in Lissabon ein hervorragendes Ergebnis - Platz vier bedeutete die beste Platzierung seit Lenas Sieg.