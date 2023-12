© iStock / manyakotic



Um Geschenke einzukaufen, muss man nicht mal mehr aus dem Haus gehen. Die Kreativität bleibt dabei aber oft auf der Strecke. Würde es Ihnen nicht besser gefallen, etwas zu verschenken, das den Empfänger an Sie erinnert? Ein individuelles Geschenk, das er ganz bestimmt kein zweites Mal bekommt? Dann schauen Sie sich an, was man alles selbst machen kann - wir haben ein paar DIY-Geschenkideen für Sie gesammelt ...