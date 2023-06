© ZDF



"Das ist ein original Holzdruck von Dürer", wiederholte Maier und lieferte noch das genaue Entstehungsjahr: 1497. "Dieses Blatt?", staunte Lichter ungläubig weiter. "Am handgeschöpftem Papier erkennt man, es ist original", so Maier. "Junge, Junge, das ist glaube ich das Älteste, was wir je bei 'Bares für Rares' hatten", meinte Lichter ganz baff.