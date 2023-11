© Getty Images / Express



Warum sie aus Hollywood wegzog? "Die gesellschaftliche Spaltung in den USA, ausgelöst durch den Vietnamkrieg, fand auch und endlich ihren Niederschlag in den amerikanischen Filmen", resümierte Senta Berger in einem Interview. Das amerikanische Kino sei mit einem Mal amerikanischer geworden, europäische Schauspieler hätten in Übersee plötzlich einen schweren Stand gehabt.