In der Neuauflage der Kult-Serie "Sex And The City", "And Just Like That..." (exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOW), konnten die Zuschauer ihre Lieblingscharaktere plötzlich in ihren 50ern sehen und hautnah miterleben, was das Alter so mit sich bringt. Chris Noth ist als "Mr. Big" wieder an Sarah Jessica Parkers Seite zu sehen ...