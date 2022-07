© 20th Century Fox Home Entertainment



Ohne ihn wäre diese legendäre Szene nicht möglich gewesen: Als Halle Berry in "Stirb an einem anderen Tag" (2002) in ihrem orangefarbenen Bikini aus dem Meer stieg, bekamen nicht nur männliche Zuschauer Schnappatmung. Am 5. Juni 1946 wurde der sexy Bade-Zweiteiler zum ersten Mal getragen, wir gratulieren zum Geburtstag mit Bildern aus 76 Jahren Bikini ...