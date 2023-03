© Getty Images/Vittorio Zunino Celotto



Sie ist die erste Frau, die je für den Regie-Oscar vorgeschlagen wurde: Die Italienerin Lina Wertmüller erhielt die Nominierung 1977 für ihr Weltkriegsdrama "Sieben Schönheiten", das von einem Deserteur handelt, der in deutsche Gefangenschaft gerät und dort alles für sein Überleben tut. Der Oscar ging in jenem Jahr an einen Mann: John G. Avildsen für "Rocky".