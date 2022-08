© NDR/Tele Press



An den Komiker Diether Krebs, der am 11. August seinen 75. Geburtstag gefeiert hätte, erinnern sich wohl noch viele. An den "Tatort"-Kommissar, den er verkörperte, aber wohl nur die wenigsten. Doch nicht nur bei ihm hieß es nach nur einer Folge der ARD-Krimireihe: Sie sind suspendiert!