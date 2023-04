© iStock/Svitlana Hulko



Wichtig für vegan lebende Menschen sind regelmäßige Blutchecks, um einem möglichen Vitamin-B12-Mangel vorzubeugen. Auch die Aufnahme von genug Protein, Eisen und Jod kommt in vielen Fällen zu kurz und sollte ebenfalls ärztlich beobachtet werden. Zudem leiden viele Veganerinnen und Veganer an einem Vitamin-D-Mangel. Hier gilt: so viele Aktivitäten wie möglich an der frischen Luft mit Sonne genießen. Und fast noch wichtiger: bunte Abwechslung auf dem Speiseplan.