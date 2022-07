© iStock / MangoStar_Studio



Wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, tun Sie Ihrer Gesundheit einen großen Gefallen. Bereits in den ersten Monaten ohne Rauch reinigt sich Ihre Lunge. Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen halbiert sich nach einem Jahr ohne Zigarettenrauch. Auch das Risiko für eine Krebserkrankung in der Mundhöhle, im Rachen und in der Speiseröhre sinkt nach fünf Jahren auf die Hälfte.