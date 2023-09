© iStock / monkeybusinessimages



Hand aufs Herz - haben Sie es jemals geschafft, alles aus Ihrem Kühlschrank aufzubrauchen? Jeder hat doch dieses eine Stück Käse, irgendein Gemüse oder die Konserve, die nicht leer werden will. Doch daraus könne Sie leckere Mahlzeiten zaubern! Sparen Sie sich den Weg in den Supermarkt, lassen Sie sich von der Bildergalerie inspirieren und verwandeln Sie Ihre letzten Reste aus Vorratskammer und Kühlschrank in tolle Gerichte.