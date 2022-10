© Getty Images/Frazer Harrison



Sie war Cinderellas nicht ganz so böse Stiefschwester in "Auf immer und ewig", war sowohl in "Coyote Ugly" als auch "Sweet Home Alabama" die beste Freundin der Hauptfigur und natürlich Charlies Stalkerin Rose in "Two and a Half Men". Nach all den Jahren durfte Melanie Lynskey 2018 im Netflix-Film "I Don't Feel at Home In This World Anymore" endlich mal die Hauptrolle spielen. Völlig verdient!