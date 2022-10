© ZDF / Christian A. Rieger



Lange Zeit ein kongeniales Gespann in "Die Rosenheim-Cops": Korbinian (Joseph Hannesschläger) und Ulrich (Markus Böker). Das ZDF wiederholt auch die alten Fälle, in denen der unvergessene Joseph Hannesschläger zu sehen ist. Der Schauspieler starb am 20. Januar 2020.