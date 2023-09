© Dove/Daily Express/Getty Images



Uschi Glas wurde am 2. März 1944 in Landau an der Isar geboren. 1966 wurde sie durch den deutschen Western "Winnetou und das Halbblut Apanatschi" bekannt. Ihren endgültigen Durchbruch hatte sie jedoch 1968 als Barbara in der Filmkomödie "Zur Sache, Schätzchen".