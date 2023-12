© WDR / NDR / Annemarie Aldag



Bald heißt es wieder: "Einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr!". Dann wird geknallt und gefeiert bis in die Morgenstunden. Hierzulande gießen wir nicht nur Blei und stoßen um Mitternacht mit Sekt an, auch der Silvesterklassiker "Dinner for One" muss einfach jedes Jahr aufs Neue im TV angeschaut werden - "The Same Procedure As Every Year!". Woanders heißt es dagegen: andere Länder, andere Sitten ...