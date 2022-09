© Spencer Platt/Newsmakers/Getty Images



Mit ihrem Cameoauftritt in der Komödie "Brautalarm" feierte das Trio 2011 ein Mini-Comeback, Anfang der 90er-Jahre waren Wilsons Töchter Carnie (links) und Wendy (rechts) Teil einer echten Pop-Sensation: Gemeinsam mit Chynna Phillips, der Tochter von John Philipps (The Mamas and the Papas), bildeten sie Wilson Philips, die mit "Hold On", "Release Me" und "Impulsive" drei US-Nummer-eins-Hits landeten.