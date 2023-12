© © 2021 Columbia Pictures Industries, Inc. and Marvel Characters, Inc. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: © & TM 2022 MARVEL



In "Spider-Man: No Way Home" ist Tom Holland zum letzten Mal als der berühmte Spinnenmann zu sehen. ProSieben zeigt den Kassenschlager als Free-TV-Premiere. Abermals muss der Superheld die Welt retten, denn: Durch das Loch im Multiversum schlüpfen all die Gegner, mit denen Spider-Man es in der Vergangenheit zu tun hatte.