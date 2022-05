© Studiocanal



Da dürften durchaus die Fetzen fliegen, wenn sich diese beiden Herren an die Gurgel gehen. So geschehen 1992, mitten auf dem roten Teppich in Cannes. Die stierbenackten Dolph Lundgren und Jean-Claude Van Damme standen sich an der Croisette gegenüber, blickten sich so böse wie nur möglich an ...