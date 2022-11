© TVNOW / Bernd Jaworek



Die beiden Power-Frauen Eva (Claudelle Deckert) und Ute (Isabell Hertel) sorgen in der RTL-Serie "Unter uns" für einigen Wirbel in die Schillerallee 10. Doch was machen die beiden Schauspielerinnen eigentlich privat? Und wer aus dem "Unter uns"-Cast hat noch für das Männermagazin "Playboy" die Hüllen fallen lassen? In der Galerie zeigen wir passend zur Jubiläumswoche rund um die 7.000. Folge der Serie die privaten und oft überraschenden Seiten der "Unter uns"-Stars.