Der natürliche Geschmack von Lebensmitteln wird maßgeblich auch durch den Anbau bestimmt. So profitieren Bio-Produkte aus ökologischer Landwirtschaft von mehr Geschmack. Hier wird auf Gentechnik, Schädlingsbekämpfung und Medikamente wie etwa in der Massentierhaltung verzichtet. Und das schmeckt man auch in den Produkten. Mehr Geschmack bedeutet somit auch Klimaschutz.