Der Teig für leckere Sonntagsbrötchen lässt sich schnell zubereiten. Lösen Sie einen Würfel frischer Hefe in 500 Milliliter lauwarmem Wasser auf. In einer weiteren Schüssel ein Kilogramm Weizenmehl, einen Teelöffel Zucker, einen Esslöffel Essig, 40 Gramm Butter und zwei Teelöffel Salz mischen. Danach wird das Wasser-Hefe-Gemisch behutsam in die Mehl-Mischung gerührt und mit dem Mixer samt Knethaken etwa fünf Minuten verarbeitet.