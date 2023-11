© iStock / puhhha



Sie kommen meist genau dann an die Oberfläche, wenn es am ungünstigsten ist, sehen nicht schön aus und tun manchmal auch weh: Pickel. Auch wenn der erste Reflex ist, sie auszudrücken, lassen Sie die Finger davon! Die Folge sind Verletzungen, Entzündungen und bleibende Narben. Für den Moment können Sie besser mit einem Abdeckstift Abhilfe schaffen. Und dann vorbeugen, damit Pickel gar nicht erst entstehen - wir zeigen Ihnen, wie Sie das am besten tun können ...