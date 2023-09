© iStock / fizkes



Der eine Partner oder die Partnerin hat einen besser bezahlten Beruf, mehr Lebenserfahrung, Intellekt oder höheres Fitnesslevel? So what! Fangen Sie bloß nicht an, sich als etwas Besseres zu fühlen oder sich so zu präsentieren! Jeder hat Stärken und Schwächen. Im Idealfall balancieren sich diese in einer Beziehung aus. Darauf herumreiten sollten Sie niemals - schon gar nicht im Streit! Eine wirklich erfüllende Beziehung hat nichts mit Hierarchien und Macht zu tun.