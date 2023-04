© ZDF / Jieun Yi



Milan Peschel (55) zählt zu den erfolgreichsten Schauspielern Deutschlands. In der Rolle des Familienvaters Andi Knuppe überzeugte er bereits in der ersten Staffel "Doppelhaushälfte". Nun folgen weitere acht Folgen (ab 9. Mai, 21.45 Uhr, immer dienstags in Doppelfolgen, ZDFneo).