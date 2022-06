© iStock/jivz



Er ist ein bisschen schüchtern und nicht so bekannt wie seine Delfin-Verwandtschaft. Die Deutsche Wildtier Stiftung (DWS) hat beschlossen, er braucht Fürsprache, damit er nicht demnächst in der Ostsee ausstirbt: der Gewöhnliche Schweinswal (Phocoena phocoena). So erklärte die DWS den einzigen in Deutschland heimischen Wal zum Wildtier des Jahres 2022.