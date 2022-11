© Disney



Mit "The Mandalorian" ging Ende 2019 erstmals eine Live-Action-Serie aus der Welt von "Star Wars" auf Sendung. Staffel zwei folgte ein Jahr später, zudem hatte Held Djarin (Pedro Pascal) mehrere Auftritte in der "Star Wars"-Serie "The Book of Boba Fett". Derzeit arbeitet das "Mandalorian"-Team um Jon Favreau an der dritten Runde, die angeblich am 23. Februar 2023 starten soll. Wieder mit dabei: Grogu alias "Baby-Yoda".