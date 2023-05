© Dinsey+ / © 2023 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.



Die Welt feiert am 4. Mai den "Star Wars"-Tag - im Englischen "May the 4th". Ein Wortspiel basierend auf dem berühmten Jedi-Gruß "May the Force be with you". Besagte "Macht" ist aber sei Längerem im Ungleichgewicht. Kinofilme aus dem "Star Wars"-Universum hatten es zuletzt schwer bei den Fans, während beim Streaming-Anbieter Disney+ die "Krieg der Sterne"-Saga in diversen Produktionen munter ausgeweitet und -geschmückt wird. Wir geben Ihnen einen Ausblick über die Projekte, die uns in den nächsten Jahren erwarten.