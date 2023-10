© iStock/Anna Gorbacheva



Mithilfe von Daten renommierter Organisationen wie Greenpeace und Carbon Trust, kategorisiert die App Good On You Mode in die folgenden Bereiche: Von "Marke meiden" bis hin zu "Kaufempfehlung". Mit einer weiteren App (Save Your Wardrobe) können bereits vorhandene Kleidungsstücke im eigenen Schrank digitalisiert, neue Outfits geplant und so neu kombiniert wieder getragen werden. Denn die nachhaltigste Mode hängt bereits im eigenen Kleiderschrank.