Auch Hülsenfrüchte lassen sich in viele schmackhafte Rezepte integrieren. So passen rote Linsen in eine Tomaten-Pastasauce, Kichererbsen in Hummus als Brotaufstrich, Erbsen oder grüne Bohnen als Suppeneinlage, Falafel-Burger oder auch Bohnensalat. Dabei ist die richtige Zubereitung von Hülsenfrüchten wichtig, damit Linsen, Bohnen und Lupine besser verträglich sind.