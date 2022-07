© iStock / ollikainen



Gekochte Kartoffeln vom Vortag sind die Grundlage vieler Rezepte. Doch wie bewahren Sie diese am besten auf? Stellen Sie die unverarbeiteten und ungeschälten gekochten Kartoffeln an einen kühlen Ort. Achten Sie darauf, sie nicht in einem geschlossenen Plastikbehälter zu lagern. Das sich ansammelnde Wasser lässt die Knollen schneller verderben. Beachten Sie diese Punkte, halten gekochte Kartoffeln etwa drei Tage.