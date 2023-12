© iStock/SeventyFour



Traditionell wird an Weihnachten in Deutschland neben Lebkuchen, Plätzchen und Stollen sehr oft eine Weihnachtsgans oder Entenbraten aufgetischt. Auch sehr beliebt sind hierzulande einfache Gerichte wie Würstchen mit Kartoffelsalat. Für eine gesellige Runde mit viel Zeit zum Schlemmen und Feiern bieten sich zudem Klassiker wie Raclette oder Fondue an. Doch was kommt in anderen Ländern an Weihnachten auf den Tisch?